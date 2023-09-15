Безработный сибиряк жестоко избил мужчину во время ссоры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Болотнинском районе в больницу госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Выяснилось, что 39-летнего пациента кто-то избил. Медики сообщили о нём в полицию. Произошёл инцидент 13 сентября.

– Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – ранее судимого безработного 43-летнего жителя Болотнинского района. Было установлено, что он избил мужчину во время ссоры, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

На агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Меру пресечения ему еще не избрали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber