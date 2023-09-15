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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 10:27

Безработный сибиряк жестоко избил мужчину во время ссоры

Полицейские задержали безработного, избившего знакомого под Новосибирском
Анна КОЖЕВНИКОВА
Безработный сибиряк жестоко избил мужчину во время ссоры.

Безработный сибиряк жестоко избил мужчину во время ссоры.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Болотнинском районе в больницу госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Выяснилось, что 39-летнего пациента кто-то избил. Медики сообщили о нём в полицию. Произошёл инцидент 13 сентября.

– Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – ранее судимого безработного 43-летнего жителя Болотнинского района. Было установлено, что он избил мужчину во время ссоры, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

На агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Меру пресечения ему еще не избрали.

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