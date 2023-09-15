В Новосибирске вандалы расписали оскорблениями два автомобиля. Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Гребенщикова вандалы расписали оскорблениями два автомобиля, пишет группа «АСТ-54». Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября.

На стеклах, дверях и бамперах появились надписи «Казел», «Казел Рагатый», «Паркуйся правильно», а также нецензурные слова. Одной машине досталось еще больше, - ей спустили шины.

КП-Новосибирск обратилась в полицию.

- Заявление от гражданина поступило. По данному факту проводится проверка, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают лица, испортившие автомобили.

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