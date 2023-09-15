Суд разрешил работать главе Колыванского района

Артюхова обвиняли в нарушении коррупционного законодательства. Фото: администрация Колыванского района

В Новосибирской области суд рассмотрел иск о прекращении полномочий главы Колыванского района Евгения Артюхова. Его обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства.

Напомним, поступил иск от прокуратуры к местному Совету депутатов в августе 2023 года. До этого депутаты на сессии изучили претензии прокуратуры к чиновнику, переизбранному на эту должность в июне, но его полномочий не прекратили.

Тогда ведомство обратилось в суд, но требования удовлетворили лишь частично. Совет депутатов обязали устранить нарушения, выявленные прокуратурой.

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