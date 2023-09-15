В Новосибирской области инвестпроекты получат поддержку правительства. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области прошло заседание Совета по инвестициям региона. Провел его губернатор Андрей Травников. На мероприятии одобрили поддержку правительством инвестпроектов. Речь о проектах индустриального парка, транспортно-логистического комплекса, а также завода горячего цинкования.

Министра экономического развития НСО Лев Решетников доложил Андрею Травникову о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе в 2022 году.

– По итогам 2022 года регион занял 13 место в рейтинге, при этом улучшив свои позиции относительно общего балла – от вырос почти на 4 пункта. Регион достиг лучшего результата по Сибирскому федеральному округу. Улучшения произошли по 23 показателям, – сообщает правительство Новосибирской области.

На заседании участники подробно рассмотрели инвестпроекты парка «Мичуринский Кластер», транспортно-логистического комплекса в Линёво, завода горячего цинкования в Новосибирском районе.

Что касается «Мичуринского кластера», объем финансирования в этот проект составит порядка 5 млрд рублей. Реализовать его планируют к 2027 году. Он обеспечит 200 рабочих мест в регионе.

Стоимость инвестпроекта транспортно-логистического комплекса в Линёво составляет примерно 70 млн. А запуск предприятия обеспечит 80 новых рабочих мест в НСО.

Объем инвестиций в завод горячего цинкования 850 млн рублей. Проект предполагает создание 150 рабочих мест в НСО.

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