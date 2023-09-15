Справедливороссы предложили ограничить цены на бензин

Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко прокомментировал инициативу коллег по фракции:

- Рост цен на топливо, как и создаваемый дефицит, на наш взгляд, связан с неправильной налоговой политикой. НЕ надо возвращать на прежний уровень размер налогового вычета для нефтяных компаний при продаже топлива на территории России. Надо увеличивать экспортные пошлины на нефть, то есть за продажу сырой нефти за границу. При этом налог на добычу полезных ископаемых следует снизить. Тогда внутри страны вырастет рентабельность НПЗ (нефтепереработки), будет выгодно перерабатывать внутри страны, будет больше бензина на заправках - цены снизятся.

В рамках экстренных мер, вот при таких скачках стоимости топлива, мы предлагаем наделить правительство правом ограничивать стоимость топлива сроком не более 90 дней.

Предельный срок 90 дней обусловлен действующей практикой, когда допускается устанавливать предельные цены на продовольственные товары первой необходимости. Мы помним, как в 2021 году этим правом воспользовались по отношению к сахару и маслу.

На наш взгляд, с топливом должна быть такая же история. Есть абсолютное понимание, что ценообразование завязано на стоимости топлива. И вслед за ценой на бензин лезут вверх цены и на все остальное. А значит, потушить пожар на этом этапе - значит не дать распространиться огню по остальным прилавкам.

И еще раз повторюсь, что это экстрамера. И она должна быть в комплексе других мер, а именно изменение налоговой политики.