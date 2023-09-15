Новосибирская область продолжает укреплять связи с Индией. Фото: правительство НСО

Новосибирская область намерена укрепить связи с Индией. Планы на будущее новосибирский губернатор Андрей Травников обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Паваном Капуром в рамках рабочей встречи.

Представитель Индии выразил взаимный интерес к укреплению сотрудничества между странами.

В ходе встречи стороны определили направления совместной деятельности: научное, культурное и туристическое направления.

Паван Капур рассказал, что хочет узнать об институтах Новосибирской области для налаживания связей с институтами в Индии. Также он выразил желание способствовать развитию туризма.

Андрей Травников рассказал о работе в рамках культурного направления сотрудничества. Так, новосибирские творческие коллективы выступят на международном фестивале этнических культур народов мира в Мумбаи в 2024 году.

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