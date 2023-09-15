Отдала Персика и мертвецки уснула: пьяная сибирячка принесла кота на кастрацию и завалилась на пол спать

В Новосибирске пьяная хозяйка кота уснула на полу в ветеринарной клинике. Фото: АБ "Гвардия".

Жительница Новосибирска принесла своего питомца на кастрацию в ветеринарную клинику на улице Сибиряков-Гвардейцев. Она передала на ресепшн переноску с рыжим Персиком и повалилась на пол. После чего мертвецки уснула. Женщина был пьяна.

– Врачи не успели получить от неё письменное согласие на оперативное вмешательство, поэтому не смогли сделать ничего другого, кроме как нажать тревожную кнопку, – говорится в сообщении АБ «Гвардия».

Коту повезло - его не кастрировали. Фото: АБ "Гвардия".

Гвардейцы привести в чувства женщину не смогли. Пришлось вызывать скорую помощь.

Нерадивую хозяйку и некастрированного кота увезли в другую больницу.

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