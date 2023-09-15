В Новосибирской области арендатор свалки оплатил 1,5 миллиона рублей долга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Куйбышев Новосибирской области арендатор полигона ТКО рассчитался с крупным долгом. Произошло это после прокурорской проверки.

– По условиям договора арендатор обязан ежемесячно вносить плату за пользование муниципальным имуществом. Однако в течении трех месяцев в 2023 году платежи за пользование полигоном индивидуальным предпринимателем в адрес арендодателя не перечислены, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Не смотря на задолженность, собственник участка не принимал мер по взысканию просроченных платежей. Сумма задолженности достигла полутора миллионов рублей.

Прокуратура внесла собственнику представление с требованием о взыскании долга. После вмешательства прокуратуры арендатор погасил скопившийся долг в полном объеме.

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