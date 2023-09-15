В Новосибирске сняли кино о девочке, сбежавшей из семи детдомов

Фильм режиссер сняла на основе повести новосибирской писательницы. Фото: Ирина Канунниковой

В Новосибирске сняли короткометражку «БеЗпризорная девчонка» режиссёра Ирины Канунниковой. В основе картины — повесть «Я – дочь врага народа» новосибирской писательницы Таисьи Пьянковой. Фильм забирает кубки с фестивалей один за одним.

– Детство Таисьи Ефимовны пришлось на военные годы, по бюджету мы не могли бы создать ни костюмы, ни локации тех лет. И мы решили снять фильм по мотивам повести – ближе к 90-м годам. Мы нашли локацию, где есть памятники Ленину, пионерам. Снимали на базе отдыха в -20 градусов. Мы не ожидали таких морозов. Продюсер Денис Вязников привёз огромную пушку. Десять минут грели, десять минут снимали, – рассказала «Горсайту» Ирина Канунникова.

Текст повести и сценарий фильма основан на автобиографических деталях из жизни Пьянковой. Она все детство провела в детских домах Новосибирской области и сбежала из семи из них.

Фильм сняли быстро, за шесть дней. «БеЗпризорная девчонка» взяла призы на фестивалях в Казани, Перми, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. По словам Канунниковой, фильм еще два года будет «кататься по фестивалям». Пока он не вышел в прокат.

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