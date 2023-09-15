В Новосибирске первый вытрезвитель принял почти полсотни горожан

В Советском районе города 5 сентября начал работать первый современный центр в Новосибирске, где помогают восстанавливаться после алкогольного опьянения. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В Советском районе города 5 сентября начал работать первый современный центр в Новосибирске, где помогают восстанавливаться после алкогольного опьянения.

Вытрезвитель находится по адресу: Старое шоссе, 140/1. Учреждение может принять одновременно 21 человека. В нем три мужских блока и один женский. Есть два изолятора, в каждом из которых по одному спальному месту.

За первую неделю работы центра его услугами воспользовались около 40 горожан. Специалисты оказали помощь и помогли прийти в нормальное состояние более чем 20 жителям. Еще 11 человек от помощи отказались. Спецучреждение работает на добровольной и бесплатной основе, никого насильно здесь не удерживают.

Современная кухня. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Доврачебную медицинскую помощь оказывает фельдшер. Он должен удостовериться, что человек действительно в состоянии алкогольного или токсического опьянения. В случае, если выявлены серьезные нарушения здоровья, такие как инсульт или инфаркт, вызываем скорую помощь, - объяснил директор специализированного центра для вытрезвления граждан Вячеслав Стерхов.

Новый современный центр для людей, находящихся в состоянии опьянения, открыт в рамках реализации отдельных государственных полномочий, переданных министерством труда и социального развития региона департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска.

Мужской блок. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы провели большую работу. Изучили положительный и отрицательный опыт работы вытрезвителей в соседних регионах, в Челябинской и Омской областях. Отремонтировали и оборудовали помещение в Новосибирске, -рассказал о реализации проекта вытрезвителя заместитель начальника департамента по социальной политике - начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александр Лаухин.

Пока в городе один такой вытрезвительный центр, который поможет разгрузить медицинские учреждения Новосибирска.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»