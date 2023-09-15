Инаугурация губернатора Андрея Травникова состоялась в Новосибирске. Фото: Infopro54.

В Новосибирске в пятницу, 15 сентября, прошла инаугурация губернатора Андрея Травникова. Его избрали второй раз. Андрей Травников в ближайшие 5 лет будет главой Новосибирской области.

Известно, что участие в голосовании, проходящем в регионе с 8 по 10 сентября, приняли 695 492 человека. Больше всех голосов, а именно 526 284, набрал действующий губернатор Андрей Травников. Он победил в выборах с результатом в 75,72% от общего числа проголосовавших избирателей.

Как пишет Infopro54, председатель облизбиркома Ольга Благо вручила Андрею Травникову удостоверение губернатора Новосибирской области.

Губернатор поклялся отстаивать интересы области, а также честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.

Присягу он заверил своей подпись и официально вступил в должность губернатора региона.

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