В Новосибирске автор DDoS-атаки на «Aэрофлот» рассказал о розыске российских хакеров

В Новосибирске специалист рассказал о розыске хакеров из России в США. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автор DDoS-атаки на «Aэрофлот» Дмитрий Артимович, живущий в Новосибирске, рассказал об охоте на российских хакеров в Соединенных Штатах.

— Русские специалисты представляют интерес для США, но эта угроза сильно преувеличена, потому что для американцев охота за русскими — это все-таки, на мой взгляд, больше отмывание бюджета на кибербезопасность. Выделяются миллиарды долларов. Деньги не пилят, а «осваивают», потом ловят какого-нибудь спамера, и это идет по всем газетам, мол, мы поймали опасного хакера, — рассказал Дмитрий КП-Новосибирск.

Собеседник КП посчитал весь ущерб, который, как считают, принесли русские хакеры. По его словам, граждане США в год воруют в сотни раз больше, чем предполагаемые хакеры.

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