В Новосибирске женщина принесла кота на кастрацию и уснула прямо на полу ветклиники

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

14 сентября в 10.12 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в городскую ветеринарную клинику на улице Сибиряков-Гвардейцев. Администратор попросила бойцов ГБР-76 выпроводить из медучреждения уснувшую в холле на полу женщину, которая привезла в клинику на кастрацию своего кота Персика. Передав на ресепшен переноску с усатым пациентом, по всей видимости мертвецки пьяная хозяйка тут же упала на пол и уснула. Врачи не успели получить от нее письменное согласие на оперативное вмешательство, поэтому не смогли сделать ничего другого, кроме как нажать тревожную кнопку. «Гвардейцы» попытались привести женщину в сознание своими силами, но потерпели неудачу и вызвали в ветеринарную клинику человеческую скорую помощь. Прибывшие врачи увезли в больницу и хозяйку, и кота, на чем инцидент был полностью исчерпан.

Помощь вчера потребовалась еще одному нетрезвому гражданину. Получив в 17.12 сигнал тревоги из торгового центра на улице Б. Богаткова, бойцы ГБР-74 прибыли к месту вызова. Охранник ТЦ обратился к ним с просьбой помочь вывести на улицу пьяного мужчину. Увидев, что у нарушителя сильно кровоточит правая нога, из-за чего на полу образовалась лужица, «гвардейцы» вызвали на место происшествия скорую помощь. Со слов мужчины, травму он получил в драке с неизвестными лицами. Медики оказали ему помощь и предложили госпитализацию, от которой тот не отказался.