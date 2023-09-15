В столкновении фуры и гужевой повозки в Новосибирской области погиб человек. Фото: ГИБДД по НСО.

Жуткое смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области. Поздно вечером 14 сентября водитель 1966 года рождения за рулем грузовика наехал на гужевую повозку. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель фуры ехал по трассе К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» со стороны города Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого. На 115 км автодороги совершил наезд на гужевую повозку под управлением мужчины 1963 года рождения, которая двигалась в попутном направлении, – уточнили подробности в Госавтоинспекции по региону.

Авария стала фатальной для погонщика гужевой повозки. Он погиб на месте от полученных травм.

По факту аварии в ГИБДД проводят проверку.

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