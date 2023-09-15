Экс-губернатор Виктор Толоконский сравнил пробки в Новосибирске и Красноярске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский сравнил пробки в столицах двух регионов. По его словам, в Новосибирске заторов на дорогах меньше.

— Я хорошо помню время, когда строили Вокзальную магистраль, улицы Нарымскую и Жуковского — жители жаловались, что они слишком широкие и их долго переходить. Люди не понимали, зачем такие широкие дороги. Красноярск город старый, улицы узкие. Там проблемы острее, чем в Новосибирске. Но в Новосибирске не хватает двухуровневых развязок, — рассказал Толоконский на радио «Городская волна».

Экс-глава региона считает, что взрывной темп прибавки автомобилей не ожидается, так как пик уже на исходе. Поэтому все городские проектировки дорог должны разрабатывать для населения в 2 миллиона человек.

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