Tele2 улучшила мобильный интернет на правом берегу Новосибирска

Фото: Предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

За последний год потребление мобильного интернета на правом берегу Новосибирска выросло на 19%. Чтобы скорость передачи данных оставалась комфортной даже при высокой нагрузке на сеть, Tele2 реализовала проект модернизации инфраструктуры. Особое внимание оператор уделил местам с высоким интернет-трафиком.

С начала года компания увеличила скорость мобильного интернета в районе улицы Тимирязева рядом с зоопарком, на улице Челюскинцев и площади Лунинцев, где находится цирк, в ТРЦ «Аура» и жилых домах на Военной и Большевистской, а также в торговых комплексах на Речном вокзале. Покрытие сети улучшили в спальных кварталах и в частном секторе: интернет стал быстрее на улицах Тургенева, Декабристов, Нижегородской, Трикотажной, Кропоткина, в микрорайонах Родники, Аэропорт, Ключ-Камышенское плато.

Также инженеры Tele2 провели настройку сети, точечно изменив углы наклоны и поворота антенн. Такие улучшения требуются при изменении радиоусловий в плотной городской застройке. Например, когда в жилом квартале построили новый дом или жители стали значительно больше пользоваться мобильным интернетом.