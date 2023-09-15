Жительница Новосибирска искромсала ножом подругу из-за громкой музыки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске будут судить 51-летнюю женщину, покалечившую ножом подругу. В отношении сибирячки обвинительное заключение утвердили в прокуратуре. Ранее на нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

– Следствие установило, что в марте 2023 года обвиняемая распивала спиртное с потерпевшей. Между ними по незначительному поводу произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая схватилась за нож. Им она нанесла собутыльнице не менее двух ударов в жизненно-важные органы, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Тем самым она причинила приятельнице тяжкий вред здоровью. Ее вовремя госпитализировали спасали.

В прокуратуре уточнили, что конфликт между женщинами возник из-за громкой музыки.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Кировском районном суде. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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