«По квартире ходил в сапогах»: новосибирец похитил 8-летнюю дочь и полтора года держал ребёнка в антисанитарии

Новосибирец похитил 8-летнюю дочь и 1,5 года держал ребёнка в антисанитарии. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

В Новосибирске 45-летний мужчина похитил дочь и полтора года прятал девочку от матери. Ребёнка женщине помогли вернуть судебные приставы. Судя по всему, всё это время девочка жила в ужасных условиях.

– Известно, что ранее бывшие супруги достигли мирового соглашения, в котором договорились о порядке общения отца и дочери. На очередной встрече мужчина выкрал девочку и скрылся. Это произошло полтора года назад. Девочка с того времени не посещала ни школу, ни медучреждения. Никакой связи ни с мужчиной, ни с дочкой не было. Тогда женщина обратилась в суд. В августе этого года гражданка получила исполнительный лист, который предъявила в отделение судебных приставов по Железнодорожному, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Выяснилось, что горе-отец мог находиться по одному их трех адресов в Новосибирске. В ходе розыска удалось установить, где он скрывался с девочкой. Приставы и сотрудники опеки три часа находились в засаде. Они надеялись застать похитителя, когда он выйдет с ребенком на прогулку. Однако осознав, что никто не выйдет, пришлось придумать способ проникновения в квартиру. Войти туда удалось под предлогом помощи соседу.

Внутри квартиры царила антисанитария. Вероятно, девочка все время, что была в разлуке с мамой, жила в ужасающих условиях:

– В комнатах было много разбросанных вещей, грязно. Мужчина по квартире ходил в сапогах. Должник сопротивлялся и не хотел подписывать документы. На месте в присутствии понятых судебный пристав-исполнитель ознакомила с решением суда, – уточнили в пресс-службе судебных приставов.

Девочку забрали и отдали маме. Когда она увидела маму и тётю, обрадовалась и обняла родных.

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