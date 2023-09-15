Новосибирские олимпийцы поздравили жителей Луганска с Днём города

Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Проект «Любить Родину» - результат плодотворного сотрудничества командования 41-й общевойсковой армии и «Карелин-Фонда».

Капитаном представительной делегации стал двукратный победитель Олимпийских игр по лёгкой атлетике Виктор Маркин:

- Жители Луганска - это удивительные, добрые и отзывчивые люди. Несмотря на ситуацию, в которой они находятся уже практически больше 10 лет, видно, насколько сильно их стремление к жизни, к свободе. Здешние дети и подростки ничем не отличаются от их сверстников из Новосибирской области. Мы встречались с юными спортсменами, и было видно, что регулярные тренировки для них – это возможность расти, развиваться духовно и физически. В Луганске я встретился с бронзовым призёром Олимпиады-80 по прыжкам в длину Татьяной Скачко. Мы вместе выступали в сборной СССР на Олимпийских играх в Москве и через 43 года снова оказались в одной команде – в команде «Спортивного десанта», чтобы пообщаться с нашими юными коллегами, поделиться опытом, ответить на вопросы, касающиеся подготовки к соревнованиям, общения с наставниками и товарищами.

Двукратный победитель Олимпийских игр по лёгкой атлетике Виктор Маркин. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

В программе «Спортивного десанта» были мастер-классы по баскетболу, волейболу, плаванию, дзюдо и греко-римской борьбе. Секция баскетбола получила в подарок мячи; а директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по волейболу» Александр Гаврилов передал волейболистам луганской ДЮСШ-1 экипировку и комплект мячей от новосибирского «Локомотива».

Александр Гаврилов (в центре) передал волейболистам луганской ДЮСШ-1 экипировку и комплект мячей от новосибирского «Локомотива». Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Своими впечатлениями о поездке в Луганск поделился чемпион Европы по плаванию Александр Клюкин:

- Конечно, очень рад, что оказался в такой команде, что мы ездим по городам, пропагандируем спорт и здоровый образ жизни. Вот и сегодня был такой интересный опыт проведения «Спортивного десанта» в Луганске. Дети сначала присматривались ко мне. Я начал занятие с того, что рассказал о себе и ответил на вопросы. Они поняли, что на предстоящей тренировке можно будет узнать, как сделать тренировки эффективнее и интереснее. Встреча получилась хорошая, ребята целеустремлённые, внимательные, трудолюбивые. Мне такое общение даёт энергетическую подпитку. Уверен, подобные занятия важнее для детей, моя самая главная задача - сделать, чтобы участникам мастер-класса нравилось. Понятно, за одну тренировку всего не расскажешь. Однако есть фундамент, на котором строится всё - настрой на преодоление, работу, на победу; функциональная подготовка и техника плавания.