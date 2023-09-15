Поиски девочки-подростка с необычным именем завершились в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске завершились поиски 15-летней девочки. Об исчезновении школьницы стало известно 13 сентября. Сообщалось, что она ушла из дома в Заельцовском районе города и пропала.

– Найдена, жива! – говорится в сообщении ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать школьницу.

Известно, что девочка пропадает не первый раз. Новосибирцы предложили соцзащите и органам опеки обратить внимание на семью, в которой живет девочка. И установить причины, по которым школьница периодически уходит из дома.

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