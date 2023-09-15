Остатки еды привлекают насекомых и грызунов: новосибирцы пожаловались на фудкорт около гостиницы «Центральная»

Новосибирцы пожаловались на фудкорт около гостиницы «Центральная». Фото: Анна Алябьева/«Сибкрай.ru»

Новосибирцы пожаловались на фудкорт около гостиницы «Центральная». По словам горожан, столы стихийно появились там летом. И царит там полная антисанитария: столы не убираются, остатки еды привлекают насекомых и грызунов. Не убирается также и территория фудкорта.

Новосибирцы жаловались на фукорт в Роспотребнадзор, однако там не смогли выяснить, кому принадлежит фудкорт.

— В управление поступил ответ из администрации Центрального округа города Новосибирска о том, что информация о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность на территории фуд-корта, расположенного между гостиницей «Центральная» и Первомайским сквером, в администрации района отсутствует, — цитирует Роспотребнадзор издание «Сибкрай.ru».

Жительница Новосибирска, пожаловавшаяся на фудкорт, теперь планирует обратиться в прокуратуру.

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