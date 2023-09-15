«Прикладывала ватку с водкой к губам»: в Новосибирской области мать успокаивала младенца алкоголем

В Новосибирской области мать успокаивала младенца алкоголем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области мать успокаивала младенца алкоголем. Она подносила к губам малыша ватку, смоченную водкой.

— Мама употребляла алкоголь в процессе беременности. Ребёнок родился, и был очень беспокойным. Так она прикладывала ему к губам ватку, пропитанную водкой, и он успокаивался. Это страшные вещи. Организм ребёнка настолько восприимчив, что он уже в утробе матери привык к алкоголю. Он кричал из-за того, что ему необходимо было дозу, — рассказал изданию «Горсайт» главный внештатный детский специалист минздрава НСО по профилактической медицине Андрей Фунтиков.

Специалист также отметил, что обстановка в семье очень влияет на отношение к алкоголю ребенка в будущем. Так, например, не стоит покупать ребенку детское шампанское — чтобы не создавать установку о необходимости алкоголя за столом. И тем более не стоит давать детям пробовать настоящий алкоголь.

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