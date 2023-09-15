Коуч Сатья Дас сравнил мужчин с животными на встрече в Новосибирске

На встрече обсуждались отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 13 сентября прошла лекция коуча и консультанта по семейным отношениям Сатьи Дас. Встреча состоялась в концертном зале имени Владимира Маяковского. Традиционно, большая часть аудитории коуча — женщины, интересующиеся темой отношений. Этому была посвящена и тема встречи в столицы Сибири.

— Да, была во время встречи фраза про то, что мужчин якобы можно было отнести к животным, а женщина — «существо чище». Но там был важен контекст, речь шла об отношении мужчин и женщин к интимным отношениям, — рассказала КП-Новосибирск одна из участниц встречи.

У Сатьи Дас неоднозначная репутация в медиапространстве. Многие психологи критически относятся к озвучиваемым им тезисам.

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