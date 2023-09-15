В Новосибирской области скорая помощь укомплектована врачами на 67,5%

В Новосибирской области штат скорой помощи укомплектован на 67,5%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области штат скорой помощи укомплектован на 67,5%. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

— Укомплектованность врачами скорой медицинской помощи составляет 67,5%, по занятым ставкам средним медицинским персоналом — 62,8%, — сообщила Лада Шалыгина.

Замминистра также отметила, что за сутки в Новосибирске бригада скорой помощи обслуживает около 15 вызовов, в районах области — около 8. В целом в регионе работает около 100 бригад, в районах области — 102.

Средняя зарплата врачей новосибирской станции скорой помощи в текущем году составляет 99 969 рублей, среднего медперсонала — 51 075 рублей.

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