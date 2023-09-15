«Бегают по квартире»: жительница Новосибирска пожаловалась на полчища крыс в доме

Жительница дома № 26 на улице Каменской пожаловалась на полчища крыс. Фото: предоставлено жительницей

Жительница дома № 26 на улице Каменской пожаловалась на полчища крыс, которые расплодились в подвалах многоэтажки. По словам девушки, грызуны уже стали пробираться в квартиры.

— Из-за того, что у нас круглогодично затоплены подвалы — постоянно летают комары. А теперь расплодились и крысы. Я живу на 9 этаже, но эти грызуны бегают даже в моей квартире, — поделилась девушка с КП-Новосибирск.

Девушка также отметила, что проблема длится уже долгое время, но никаких мер по данному факту не принималось.

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