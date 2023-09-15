Минздрав РФ оценил уровень работы скорой помощи в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав РФ оценил уровень работы скорой помощи в Новосибирской области. В конце августа в регион приезжал специалист кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Акад. И. П. Павлова.

— Рекомендации по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи, которые дал эксперт, практически полностью совпадают с мерами, которые уже принимает или планирует в ближайшее время Новосибирская область, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Ранее в минздраве сообщали, что в среднем в сутки в Новосибирске работают по 99 бригад скорой помощи, а в районах области — 102. Одна бригада за сутки выполняет чуть более 14 вызовов в Новосибирске и по 7 вызовов в районе.

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