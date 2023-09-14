В Новосибирске с 15 сентября изменится схема движения маршрутки №87. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 сентября в Новосибирске изменится схема движения маршрутки №87 «поселок Клюквенный - Ботанический жилмассив». Она будет действовать по 30 октября.

На этот период маршрутка в обратном направлении на участке от улицы Жуковского до площади Калинина будет передвигаться по схеме «Северная - Дачная - Дмитрия Донского - Красный проспект - площадь Калинина - по действующей схеме».

Изменения маршрута связаны с реконструкцией теплосети в Заельцовском районе. Из-за этого также будет закрыт проезд по улице Дачной на участке от здания №40/1 до здания №21/2.

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