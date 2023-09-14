«Не двигалась, только моргала»: новосибирский блогер спас птицу, ударившуюся о стеклянную стену

Новосибирский блогер Виталий Полищук спас птицу, ударившуюся во время полета о стеклянную стену. Фото: телеграм-канал Виталия Полищука

Новосибирский блогер Виталий Полищук спас птицу, ударившуюся во время полета о стеклянную стену. Он заметил пернатую лежащей на земле без движения.

— Нашли сейчас птичку на Декабристов, лежавшую у стеклянной стены без движения, только моргая глазами. Птица с длинными коготками и клювом, сверху серая как трясогузка, но без длинного хвоста, с коричневыми перьями, — написал Виталий Полищук в своем телеграм-канале.

Блогер сообщил о своей находке в Центр реабилитации диких животных, где в пострадавшем моментально определили поползня и выдали новосибирцу номер профильного волонтёра в Академгородке.

— Отложив обед, мы уже пошли в машину, чтобы ехать в Академ, но пациент зашевелился, и, проведя ещё некоторое время с нами, умотал по своим птичьим делам в кусты, — написал Виталий.

Как пояснили КП-Новосибирск в ЦРДЖ сейчас у птиц сезон массовой миграции, поэтому подобные случаи травмирования встречаются чаще обычного.

— Молодые птицы, лесные, не подготовлены к такому количеству ловушек и препятствий, которое ждет их в городе. Поэтому могут врезаться в различные стеклянные панели, обманываясь отражением. И получают черепно-мозговые травмы, — пояснила КП-Новосибирк куратор ЦРДЖ Алиса Богомолова. — Сейчас сезон уже кончается и скоро эти случаи должны пойти на спад. Но если вы нашли на улице пострадавшую птицу, действовать необходимо так: ее нужно подобрать, посадить в коробочку, не перегревать. Тишина, покой, затемненное помещение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber