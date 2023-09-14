«Вооруженное противостояние»: в Новосибирске неизвестные устроили массовый конфликт

В Новосибирске неизвестные устроили массовый конфликт. Фото: «Экстренный НСК»
В Заельцовском районе Новосибирска прохожие стали свидетелями вооруженного конфликта между мужчинами.
Инцидент произошел на площади Калинина.
- Сначала отношения выясняли двое мужчин. Потом на подмогу одному из них подоспели соотечественники. Словесная баталия быстро переросла в массовое побоище, а следом и в вооруженное противостояние, - рассказала очевидец в группе «Экстренный НСК».
После прибытия на место полиции, многие участники конфликта разбежались.
- Проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие деяние, и обстоятельства произошедшего, - рассказали КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Напомним, это не первый случай применения оружия в конфликтах. 12 сентября на улице Депутатской неизвестный устроил стрельбу. На парковке около дома между парнем и девушкой завязалась ссора. Рядом с конфликтующей парой оказался мужчина. Между двумя парнями завязалась перепалка. Когда жилец дома начал выезжать с парковки, парень достал из багажника автомат и несколько раз выстрелил по автомобилю. Сейчас стрелявшего отправили под домашний арест.
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