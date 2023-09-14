Сидела на москитной сетке: жительница Новосибирска передала зоопарку впавшую в спячку летучую мышь

Жительница Новосибирска передала зоопарку впавшую в спячку летучую мышь. Фото: Анастасия Вишневецкая

Жительница Новосибирка передала зоопарку впавшую в спячку летучую мышь. Животное зацепилось за москитную сетку окна и не улетало в течение нескольких дней.

- Девушка обратилась и сказала, что мышка пять дней висит за окном и не улетает. Я сходила и забрала ее. Мышь осмотрела. Вес у нее приличный - 13,5 грамма, - рассказала КП-Новосибирск сотрудник Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая.

По словам Анастасии, сейчас идет сезон миграции мышей. Поэтому, когда наступает неблагоприятная для них обстановка, они впадают в оцепенение, чтобы переждать этот период. Кроме того, мышка могла не улетать из-за того, что впала в спячку.

Сейчас за поведением и здоровьем летучей мыши наблюдают специалисты. Исходя из этого будет определена дата ее выпуска на волю.

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