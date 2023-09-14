Мобилизованный из Новосибирской области Владислав Одиноков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Бердска

32-летний мобилизованный из Бердска Новосибирской области Владислав Одиноков погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация города.

- 2 сентября в ходе специальной военной операции погиб призванный в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации рядовой Владислав Одиноков, - говорится в сообщении.

Владислав родился в Караганде, а в 8 лет вместе с родителями переехал в Бердск. Близкие знали его как отзывчивого и надежного человека.

Церемония прощания с военным пройдет 16 сентября с 12:00 до 13:00 в кафедральном соборе Преображения Господня.

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