В Новосибирске хотят российско-китайский индустриальный парк

В Новосибирске планируется построить российско-китайский индустриальный парк.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске планируется построить российско-китайский индустриальный парк. Он будет использоваться для работы китайских резидентов. Согласно проекту, парк будет занимать участок площадью 300 гектар около старой дороги в сторону Толмачёво.
— Презентация была на Восточном экономическом форуме. Это свежий проект, деталей пока нет, — сказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
VIII Восточный экономический форум прошёл 10-13 сентября во Владивостоке.
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