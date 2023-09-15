Тепло перед выходными: в Новосибирске температура повысится до +21 градуса

В Новосибирск придет потепление.
Фото: Олег ЗОЛОТО
15 сентября в Новосибирске синоптики прогнозируют теплую погоду. Ночью будет +8…+10 градусов, днем — +19…+21.
— Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Северный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью возможны заморозки до 0…-2 в северных районах, а в остальных будет около +2…+7, при облачности до +12. Днем будет +17…+22. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.
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