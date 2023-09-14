«Приехала подшивать и увидела пятна»: жительнице Новосибирска хотели продать грязное платье в свадебном салоне

Жительнице Новосибирска хотели продать грязное платье в свадебном салоне. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Жительнице Новосибирска хотели продать грязное платье в свадебном салоне. О неприятной ситуации девушка рассказала на сайте с отзывами Flamp.

- Платье было необходимо подшить, убрать длину. Когда я приехала на подшив платья, увидела на нем пятно на юбке от помады, и небольшие блики в районе груди. Девочки предложили сделать химчистку за их счет, я согласилась, - рассказывает Анастасия.

Когда девушка пришла за готовым платьем, ее отправили «погулять» пару часов. Сотрудники салона аргументировали это тем, что не успели отпарить изделие. Однако, когда Анастасия наконец увидела платье, то сразу поняла, что в химчистку его никто не отвозил. Сотрудники же начали отрицать факт того, что платье грязное.

В итоге девушке пришлось срочно искать химчистку, в которой сумели бы привести платье в порядок. За услугу она заплатила 3500 рублей.

К счастью, история закончилась хорошо. Однако Анастасия до сих пор не может успокоиться из-за потраченных денег и пролитых слез.

О том, как правильно было поступить в такой ситуации КП-Новосибирск узнала у юриста Егора Горшкова.

- Необходимо было зафиксировать пятна и недочеты товара. В соответствии с законом по защите прав потребителей, покупатель может требовать, чтобы эти недостатки были устранены. При отказе продавца исправлять недочеты покупатель должен предъявить письменные претензии относительно того, что товар был ненадлежащего качества. Если продавец не исправит их в досудебном порядке, то потребитель может обратиться в суд, - рассказал новосибирский юрист Егор Горшков.

В суде покупателю пригодятся фотодоказательства, а также чеки на покупку товара и выполненные работы по его восстановлению.

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