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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:13

В Бийске загорелся камыш, собранный на субботнике у озера

В Бийске в районе озера Ковалевское загорелся камыш
Анастасия ХРОМЫХ
В районе озера Ковалевское в Бийске загорелся камыш.

В районе озера Ковалевское в Бийске загорелся камыш.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В районе озера Ковалевское в Бийске загорелся камыш. Сухие стебли местные жители собрали во время субботника, пишет «Бийский рабочий».

Возгорание произошло поздно вечером 13 сентября. Местные жители думают, что это дел рук хулиганов.

Огонь увидели два парня. Они оттащили от очага оставшиеся сухие камыши, чтобы пламя не пошло дальше.

− Мы просто камыши сухие, которые там еще были, убрали, чтобы не разгорелось, − рассказали молодые люди.

Парни взяли грабли и расчистили землю вокруг очага возгорания. Местные жители поблагодарили их за благородный поступок.

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