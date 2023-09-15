«Я вас сейчас зарежу!»: в Новосибирской области мужчина пырнул ножом знакомого из ревности

Мужчина ударил оппонента в бок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области мужчина пырнул ножом знакомого из ревности. В тот день он выпил, поругался с сожительницей, и та вызвала полицию. Сибиряка забрали в отдел. После опроса его отпустили домой.

- Когда мужчина вернулся домой, увидел, что дверь открыта, а его сожительница лежит в обнимку с ранее знакомым ему мужчиной. Он разозлился, завязалась драка, - следует из приговора Искитимского районного суда.

Как рассказал на суде пострадавший, он пришел к знакомой помочь сложить ей дрова. После они просто сели на диван отдохнуть и посмотреть телевизор.

- Он увидел нас и крикнул: «Вам капец! Я вас сейчас зарежу!», - цитируют показания мужчины в приговоре.

Завязалась драка. Ревнивец схватил нож и пырнул мужчину в бок. Задел почку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Искитимский районный суд приговорил мужчину к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима.

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