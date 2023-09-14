Выносят мелкие ценности: в микрорайоне Новосибирска произошла серия квартирных краж

В микрорайоне Новосибирска произошла серия квартирных краж. Фото: камеры видеонаблюдения

В Новосибирске жители микрорайона Дивногорский столкнулись с квартирными кражами. Местные жители сообщают о нескольких инцидентах.

Очередная кража имущества произошла 9 сентября на улице Надежды, 9.

Обворовывают квартиры три молодых человека. Они вскрывают двери и выносят мелкие ценности. В очередной визит к жителям Дивногорского их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В полиции КП-Новосибирск подтвердили информацию о произошедших кражах.

- Заявление в полицию поступало. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Пока преступники не найдены, жители микрорайона призывают друг друга быть внимательными и осторожными.

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