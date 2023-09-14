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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:40

В Новосибирске «Лада» сбила 11-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске 11-летний мальчик на самокате попал под колеса «Лады»
Анастасия ХРОМЫХ
Мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В четверг, 14 сентября, на территории Советского района Новосибирска произошло ДТП. «Лада» сбила 11-летнего мальчика на самокате.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, за рулем сидел 75-летний пенсионер. Он двигался по улице Арбузова и у дома № 5 наехал на школьника.

Мальчик пересекал проезжую часть на самокате в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход − мальчик, 2012 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

Какие травмы получил ребенок – неизвестно. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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