Хотела привлечь аудиторию: новосибирский косметолог увеличила губы на площади Ленина

Новосибирский косметолог увеличила губы на площади Ленина. Фото: Екатерина Данилевская

В Новосибирске косметолог Екатерина увеличила губы на площади Ленина. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Девушка хотела привлечь внимание аудитории и заинтересовать ее. К решению задачи она подошла нестандартно.

- Люди заинтересовались однозначно. Я лишний раз показала своим пациентам, что нужно выходить из зоны комфорта и делать то, что нравится не смотря ни на что, - рассказала КП-Новосибирск косметолог.

По словам Екатерины, реализовывать свою идею страшно не было.

- Люди на улице вели себя заинтересовано, многие останавливались спрашивали, шутили, улыбались, - вспоминает она.

И все же, в целях безопасности, вводить препарат девушка не стала, а только сделала проколы новым филлером.

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