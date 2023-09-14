Заморозки до -2 и снег: какой будет погода в Новосибирске на конец сентября 2023

Конец сентября будет пасмурным и холодным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрь близится к концу, и в оставшиеся его дни новосибирцев ждет пасмурная и холодная погода. Ко времени начала листопада в город придут заморозки и даже снег. Синоптики дали предварительный прогноз, какой будет погода в Новосибирске на конец сентября 2023.

— Во второй декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью до + 10…+15 градусов, днем — до +20…+25. В конце третьей декады ночью нас ждут ночные заморозки до -2, днем будут холода под +7…+12 градусов. В большую часть дней пройдут дожди различной интенсивности, в последней пятидневке, возможно, с мокрым снегом, — сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс.Погода» обещает сухую и теплую погоду. С 15 по 24 сентября в Новосибирске дневные температуры в среднем составят +17…+20 градусов, с 25 по 30 сентября +10…+14. Ночью температура опустится до +9…+11, в отдельные дни — до +3. Однако дождей сервис не обещает.

Gismeteo обещает повышение до +19…+20 до 18 августа, далее последует небольшое похолодание до +16…+18. А к 23-24 сентября снова придет бабье лето и воздух прогреется до +21. В редкие дни сайт прогнозирует дожди.

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