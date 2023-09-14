В Новосибирске в октябре похолодает до -9 градусов и пойдет снег

С 27 октября дождь сменится на снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре в Новосибирск придет похолодание до -9 градусов. Такой прогноз составили синоптики центра «Фобос».

Согласно данным, в первой половине месяца будет преимущественно теплая погода. Температура воздуха составит +13...+16 градусов. В этот период ожидается большое количество дождей.

Температура начнет падать с 18 октября. Ночью будет фиксироваться понижение до -5 градусов. А к концу месяца столбики термометров ночью покажут -9. При этом днем температура воздуха будет колебаться от -5 до -1 градусов. С 27 октября дождь сменится на снег.

Сервис «Яндекс.Погода» также прогнозирует похолодание к концу октября, но не такое сильное. До 23 октября заморозков в городе не ожидается. В дневные часы температура воздуха составит +6...+11 градусов, ночью - +2...+4 градуса. С 23 октября температура начнет падать в ночное время, а с 25 числа «минус» будет фиксироваться и днем. В конце месяца пойдет снег.

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