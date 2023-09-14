Наворовал на 70 тысяч: похитителя четырех тонн железнодорожных деталей поймали на станции под Новосибирском

Житель Барабинска наворовал железнодорожных деталей на 70 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

Сотрудники транспортной полиции поймали 35-летнего жителя Барабинска. Ему вменяют кражу железнодорожных деталей. Известно, что ранее его уже привлекали за аналогичные преступления.

– Транспортные полицейские установили, что мужчина в течение нескольких месяцев с пути необщего пользования вывозил на своей машине похищенные изделия - накладки, болты и гайки. Их он сдавал в пункт приема металлолома. Общая масса похищенного составила более четырех тонн. Он причинил ущерб на сумму почти 70 тысяч рублей, – сообщает УТ МВД по СФО.

На похитителя возбудили уголовное дело за кражу. Санкции части 1 статьи 158 УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы.

В транспортной полиции напомнили, что железнодорожные детали – это материальные ценности. Принадлежат они железнодорожным предприятиям и организациям. За их кражу грозит уголовная ответственность.

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