В Новосибирске воров спугнули тревожной кнопкой

Фото: АБ ГВАРДИЯ

13 сентября в 11.09 в дежурную часть Агентства Безопасности сигнал тревоги поступил из супермаркета бытовых и хозяйственных товаров на улице Б. Богаткова. Но прибывшие через 4 минуты бойцы ГБР нарушителя не застали. По словам работников торгового учреждения, намеревавшийся совершить кражу мужчина ушел сразу, как только заметил, что продавцы нажали тревожную кнопку.

До прибытия ГБР разрешился и конфликт, возникший вчера в 12.01 в одном из магазинов города Купино Новосибирской области. Компания молодых людей, узнав, что вызвана охрана, предпочла не контактировать со стражами порядка - ребята умерили свой пыл и самостоятельно покинули учреждение до прибытия ГБР.

Не стали дожидаться приезда групп быстрого реагирования и два хулигана, мешавшие работать магазинам на улице М. Горького в Новосибирске и на Юбилейном проспекте в Искитиме. Пьяные хулиганы, узнав, что сейчас прибудет ГБР, поспешили уйти.

Всего за минувшие сутки на пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступило 65 тревожных сигналов, 21 из которых - от мобильных или стационарных кнопок тревожной сигнализации.