Более 150 тысяч новосибирцев управляют домофонами через смартфон

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- «Ростелеком» объединил все цифровые сервисы для дома в одно мобильное приложение, с помощью которого можно дистанционно управлять домофоном и шлагбаумом, следить за происходящим на придомовой территории, контролировать показания приборов учета. Умные устройства обеспечивают новый уровень комфорта и безопасности жилья, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Новосибирск - один из 276 мегаполисов, областных и районных центров страны, где доступна экосистема «Ключ». В столице Сибири этим технологичным решением оснащены более 240 многоквартирных домов: как новостроек, так и объектов вторичного рынка.

Самая востребованная услуга сервиса - «Умный домофон». Она позволяет управлять входом в подъезд с помощью смартфона: в мобильном приложении владелец квартиры увидит, кто к нему пришел, и сможет дистанционно открыть дверь. Подобным образом работает и умный шлагбаум, который к тому же может самостоятельно распознавать и пропускать машины жильцов и экстренных служб. Для проезда курьеров и других посетителей в приложении генерируется специальный код, действующий в течение суток.

За безопасностью в новосибирских многоэтажках следят почти 1 500 видеокамер «Ростелекома». Они расположены во дворах, на парковках, в подъездах, чердаках и подсобных помещениях. Видео круглосуточно транслируется в приложении «Ключ» и сохраняется в архиве. Система видеонаблюдения позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и сводит к минимуму нарушения общественного порядка.

Справка: продукт «Ростелеком Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома».

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