Рыбу с опасными червями-паразитами купила девушка в новосибирском магазине. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска пожаловалась на стейки кеты, купленные в специализированном магазине на улице Бориса Богаткова. По словам девушки, после приготовления, во время ужина, она нашла в кусочках рыбы опасных паразитов – червей «анизакиды».

– Недолго думая, собрались и поехали в магазин, чтобы показать, какой рыбой торгуют в этом прекрасном заведении. Ответы администратора привели в ужас, он сказал: «Эти черви норма в рыбе, и они безвредные. И вообще мне некогда этим заниматься, у нас через 15 минут закрытие магазина, а вы от меня что-то хотите», – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Девушка добавила, что сотрудник торговой точки не предоставил сертификатов на рыбу. А также не дал контакт владельца магазина.

Кроме того, утверждает Анна, в магазин пришел еще один недовольный покупатель. Он заявил, что купил там муксун с глистами. Он, по словам сибирячки, был в ужасе. Так как эту рыбу поела вся его семья.

– На что администратор сказал: «Вы сейчас все пришли под вечер, перед закрытием, что вы от меня хотите? Мне что, каждую рыбу проверять?»

Девушка поделилась с КП-Новосибирск, что намерена написать жалобу в Роспотребнадзор.

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