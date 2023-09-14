В Новосибирске 5-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками

Участниками аварии стали Renault Logan и Honda Accord. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В четверг, 14 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя иномарками. В нем пострадала пятилетняя девочка.

Участниками аварии стали Renault Logan и Honda Accord. Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, водитель «Рено» ехал по внутридворовой территории вдоль дома № 158 по улице Петухова. У дома № 160 он не пропустил «Хонду», в результате чего произошло ДТП.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Honda − девочка, 2018 года рождения, − рассказали в Госавтоинспекции.

Ребенка забрали в больницу. Какие травмы получила малышка – неизвестно.

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