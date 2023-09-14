На маршрут троллейбуса № 29 в Новосибирске ищут перевозчика

В Новосибирске ищут перевозчика на маршрут троллейбуса № 29. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ищут перевозчика на маршрут троллейбуса № 29 «Улица Александра Чистякова – ЖК «Новомарусино». Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Начальная цена контракта составляет 850 миллионов рублей.

Как указано в проекте муниципального контракта, перевозчика ищут на период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2027-го.

− Перевозка пассажиров и багажа осуществляется по регулируемым тарифам, устанавливаемым мэрией города Новосибирска, − говорится в документе.

Всего на маршруте предусмотрено 24 троллейбуса.

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