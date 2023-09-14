Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Амуру» по буллитам. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Амуру» по буллитам. Счет составил 1:2 в пользу соперника.

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в среду, 13 сентября. Команды встретились на льду нового ЛДС.

В основное время счет во втором периоде сравнял нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

− В третьем периоде и овертайме у «Сибири» было много шансов забить еще при игре в большинстве, но соперник выстоял, а в серии бросков «Амур» оказался удачливее, − говорится на официальном сайте новосибирского ХК.

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