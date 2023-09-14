Столетнего пенсионера нашли мёртвым в запертой новосибирской квартире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома на улице Забалуева в Новосибирске вызвали спасателей. Они сообщили, что их престарелый сосед не выходит на связь. Спасателям пришлось вскрывать дверь:

– Доступ в помещение обеспечили. В квартире обнаружили мужчину 90-100 лет без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Труп престарелого новосибирца передали сотрудникам полиции. Они установят точный возраст умершего и его личность.

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