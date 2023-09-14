Завалило двух женщин: под Новосибирском в частном доме обрушился потолок

Потолок рухнул на двух женщин в частном доме под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

Рано утром 14 сентября в Новосибирском районе на станции Крахаль обрушился потолок в доме на двух хозяев. Под завалами оказались 2 человека. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

– Совместно с помощником начальника караула из 5-й ПСЧ Андреем Федоровым мы аккуратно извлекли из-под завалов 43-летнюю женщину, затем на жестком щите транспортировали пострадавшую до кареты скорой медицинской помощи, - рассказал командир отделения 7-й пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Константин Ойношев.

Также из-под завалов вытащили 90-летнюю женщину.

Пострадавших на месте осмотрели медики. Женщин с различными травмами госпитализировали.

Несущие конструкции второй квартиры не пострадали.

В ГУ МЧС по НСО добавили, что на месте работали 20 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России - 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

– Причина случившегося устанавливается, – уточнили в ведомстве.

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